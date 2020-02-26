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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار النفط تهبط 3 % لليوم الثالث على التوالى

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:42 ص
جريدة الدستور
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تراجعت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة، مواصلة خسائرها لليوم الثالث، إذ ألقت المخاوف من انتشار فيروس كورونا وأثره على الطلب النفطي بظلالها على تخفيضات إنتاج أوبك وفاقد المعروض الليبي.

وتسارعت عمليات البيع في السوق بعد أن قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، إن على الأمريكيين أن يبدأوا بالاستعداد لمجابهة انتشار الفيروس الجديد بعد تقارير هذا الأسبوع عن حالات إصابة في مزيد من البلدان.

وانخفضت الأسهم في أنحاء العالم اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل ديسمبر وسجل عائد الدين القياسي الأمريكي مستوى قياسيًا منخفضًا بفعل القلق حيال العواقب الاقتصادية لانتشار الفيروس.

ونزل خام برنت 1.35 دولار بما يعادل 2.4 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 54.95 دولار للبرميل، وهبط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.53 دولار أو 3 بالمئة ليغلق على 49.90 دولار للبرميل.

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