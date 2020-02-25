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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الجنزوري: مبارك كان حريصا على وحدة شعبه ووطنه

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:10 م
مبارك
مبارك
محمود عرفات
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أعرب الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عن حزنه الشديد لوفاة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي رحل صباح اليوم عن عمر يناهز 92 عامًا، مشيرًا إلى أنه كان رمزًا وطنيًا قدم لمصر الكثير.

وأضاف الجنزوري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، "أنه تعامل مع مبارك 20 سنة، وكان رجلا وطنيًا وحريصا على البلد، ويكفيه أنه كان القائد الأعلى للقوات المسلحة لمصر لمدة 30 سنة ليس بحكم وظيفته ولكن بحكم أنه كان مهنيا محترفا محنكا.

وتابع أن مبارك يكفيه أنه كان من ضمن قيادات حرب 1973، ورجل بهذا المستوى كان وطنيا حريصا كل الحرص على وحدة شعبه ووطنه.

وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرًا ودخل على أثرها إلى المستشفى وأودع في غرفة العناية المركزة.

وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».

مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.

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