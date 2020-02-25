فاروق حسنى: استقلت 3 مرات فى عهد مبارك وكان رده «روح مكتبك»

قال فاروق حسني، وزير الثقافة السابق، إنه تقدم باستقالة 3 مرات خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مبارك كان يرد على استقالتي بقوله روح لمكتبك وباشر عملك".وأكد أن القوة الإعلامية مع النظام، في عصر مبارك كانت ضعيفة ولم تكن مثل القوى المضادة ودور الإعلام كان ضعيفًا والهجوم كان كاسحًا، ولكنه كان يسمح بذلك من باب الحرية والرأي والرأي الآخر.وتابع: "المجلس كان يضم 88 إخوانيًا وكانوا يقولون ما بدا لهم ويبهدلون الوزراء، وكان يترك أعضاء الحزب الوطني للرد عليهم ورغم أنني لم أكن أحضر اجتماعات الحزب الوطني إلا أنه لم يكن يغضب مني".وأشار إلى أن المتحف الكبير بدأ العمل به في عصر مبارك، ووصلت الأعمال فيه للثلث وما أراه الآن عمل عظيم يتم خلفه الرئيس السيسي، لأنه يستكمل عمل غيره وهو صرح عظيم ومكلف ومشروع دولة.