روبى وهند صبرى وسيد رجب ضيوف شرف «كيرة والجن»

ويظهر معظم النجوم كضيوف شرف فى الفيلم، الذى يعد الأضخم إنتاجيًا فى تاريخ السينما المصرية، وهم: روبى، وأمينة خليل، وهند صبرى، وسيد رجب، وعارفة عبدالرسول، وأحمد مالك، وذلك بجانب بطلى العمل «كريم» و«عز».ووضعت الشركة خطة إنتاجية محكمة لتقديم عمل سينمائى ضخم خلال الفترة المقبلة، أبرز تفاصيلها بناء ديكورات ضخمة للحقبة الزمنية التى يدور حولها الفيلم، فضلًا عن تصميم الملابس المناسبة، واستخدام أحدث معدات التصوير من الخارج، بالإضافة لأعمال «الجرافيكس» والمونتاج التى سيتم تنفيذها فى أوروبا.وانطلق تصوير الفيلم الأسابيع الماضية فى ديكور خاص باستديو النحاس وعدد من شوارع القاهرة، حيث انتهى المخرج مروان حامد من تصوير ٣٠٪ من المشاهد، بالتزامن مع إنهاء شركة «سينرجى» التعاقدات مع النجوم الذين سيظهرون كضيوف شرف.يتناول الفيلم واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة ١٩١٩، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة أبطال منسيين، خاضوا معارك وتضحيات جريئة ومشرفة من أجل الاستقلال، ما يوضح للنشء مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.