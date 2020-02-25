جنازة مبارك العسكرية بمسجد المشير صباح الغد

كشف الإعلامي أحمد موسى أن جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ستخرج غدًا من مسجد المشير، بعد صلاة الظهر بمشاركة وفود رسمية من الدول العربية في مراسم تشييع الجنازة العسكرية.وأكد خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن غدًا سيتم إغلاق مداخل القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، بسبب مراسم الجنازة ومشاركة وفود رسمية بها.كما يستعد مطار القاهرة الدولي لاستقبال هذه الوفود والتي من المقرر أن تصل للقاهرة في الساعات الحالية لوداع الرئيس الأسبق.وأوضح أن وسائل الإعلام الدولية كلها تحدثت عن وفاته، وكذلك نعاه رؤساء دول العالم وتصدر عناوين الصحف العالمية.