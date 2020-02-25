«الزراعيين» تنعى الرئيس الأسبق حسني مبارك

نعت نقابة المهن الزراعية برئاسة الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، واصفة إياه بأنه أحد أبناء القوات المسلحة المخلصين وقائدًا كان محبًا ومخلصًا للدولة المصرية.وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين -في بيان صحفي الثلاثاء- إن النقابة تنعى أحد رجالات مصر المخلصين وأحد صقور حرب أكتوبر المجيدة.وأضاف أن مبارك عاش مدافعًا عن تراب مصر في أحلك الظروف، ومات عاشقًا لترابهًا، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة النقابة وجموع المهندسين الزراعيين، لأكثر من مليون عضو يعربون عن بالغ تعازيهم لأسرة الرئيس الأسبق، وأن يتغمده الله بواسع رحمته.وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرًا ودخل على أثرها إلى المستشفى وأودع في غرفة العناية المركزة.وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.