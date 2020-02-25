بعد اعتزاله تشجيع النادى.. رامى صبرى يوجه رسالة لجمهور الزمالك

وجَّه الفنان رامي صبري رسالة اعتذار لجمهور الزمالك بعد البوست الذي قام بنشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والذي أعلن خلاله اعتزال تشجيع الزمالك.وكتب «صبري» عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك«: «صباح الخير أولًا أنا بعشق نادي الزمالك لدرجة أني انفعلت امبارح عشان ملعبناش الماتش، وكنت عايز زي أي حد بيحب ناديه أنه يلعب ويكسب ونفرح تاني.. لكن أنا بحترم جدًا جمهور الزمالك العظيم، ونادي الزمالك ده شرف لأي حد إنه يشجعه، وكمان بحترم جمهور الأهلي».وتابع: «أنا زملكاوي، وهفضل زملكاوي».كان المطرب رامي صبري، أعلن اعتزاله تشجيع نادي الزمالك، وذلك بعد انسحاب القلعة البيضاء وعدم حضور مباراة القمة أمام الأهلي على استاد القاهرة، مؤكدًا أن الزمالك لم يحترم جماهيره بسبب تعنتهم في عدم حضور المباراة.وقال «صبري» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «اليوم أعلن اعتزالي تشجيع نادي الزمالك لعدم احترامه للجماهير، وعدم حضوره ماتش النادي الأهلي المحترم».