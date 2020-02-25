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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك
الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:03 ص
تصوير : أحمد حسن
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