الأمن ينقذ فتاة أجنبية حاولت الانتحار من أعلى كوبرى أكتوبر

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة أعلى كوبرى أكتوبر بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، من إنقاذ فتاة، تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية من أصل مصرى، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة، أثناء قيامها بمحاولة الانتحار عن طريق إلقاء نفسها من أعلى سور الكوبرى.وبسؤال والدتها، تحمل جنسية ذات الدولة من أصل مصرى، قررت أن كريمتها تعانى من مرض نفسى، وقامت بترك المنزل صباح ذات اليوم، وعللت إقدامها على الانتحار لحالتها المرضية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.