«الشيكولاتة» تتصدر صادرات مصر من السلع الغذائية في 2019

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن قيمة صادرات مصر من السلع الغذائية تبلغ 3.3 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2019، بزيادة قدرها 20.1% عن العام السابق.وقال الجهاز، في أحدث تقاريره، إن أهم الصادرات الغذائية المصرية العام الماضي تمثلت في الآتي:- الشيكولاتة في مرتبة متقدمة بين جملة الصادرات الغذائية بقيمة 103.4 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2019، مقابل 51.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 100.7% خلال عام.- سجلت صادرات المكرونة ارتفاعًا إلى 60.8 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2019، مقابل 41.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة 9.9%.- ارتفعت صادرات زيت فول الصويا إلى 29.5 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2019، مقابل 916 ألف دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 3123%.