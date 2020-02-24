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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الشيكولاتة» تتصدر صادرات مصر من السلع الغذائية في 2019

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:54 م
الشيكولاتة
الشيكولاتة
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن قيمة صادرات مصر من السلع الغذائية تبلغ 3.3 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2019، بزيادة قدرها 20.1% عن العام السابق.

وقال الجهاز، في أحدث تقاريره، إن أهم الصادرات الغذائية المصرية العام الماضي تمثلت في الآتي:

- الشيكولاتة في مرتبة متقدمة بين جملة الصادرات الغذائية بقيمة 103.4 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2019، مقابل 51.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 100.7% خلال عام.

- سجلت صادرات المكرونة ارتفاعًا إلى 60.8 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2019، مقابل 41.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة 9.9%.

- ارتفعت صادرات زيت فول الصويا إلى 29.5 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2019، مقابل 916 ألف دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 3123%.

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