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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الأمطار تغرق موقف مشعل بالهرم (فيديو)

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:22 م
الأمطار تغرق موقف
الأمطار تغرق موقف مشعل
عبدالله هشام
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تعرضت شوارع الهرم بمحافظة الجيزة لـ أمطار غزيرة وبرق ورعد، ظهر اليوم الاثنين، ما أدى إلى غرقها وتوقف حركة المرور في موقف مشغل.

ويشهد اليوم الاثنين، بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، والرياح نشطة مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى، طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطارًا رعدية من متوسطة إلى غزيرة، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقسًا مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

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