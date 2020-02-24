«مكياج الرجال».. توقعات بزيادة سوقه ومستخدموه يخجلون منه

تتوقع «يورومونيتور» الدولية، أن يصل حجم سوق تجميل الرجال إلى أكثر من 49 مليار جنيه إسترليني هذا العام، وهو ارتفع أربعة أضعاف عن عام 2015.وعلى سبيل المثال، فإن علامة War Paint for Men الخاصة بماكياج الرجال، باعت خلال عامها الأول أكثر من 50000 منتج- أي أكثر من خمسة أضعاف ما توقع "جراي"- صاحب العلامة التجارية" أنه سيحققه.ومع هذه الأرقام التي تشير إلى ازدياد اهتمام الرجال بهذا الحقل، فإنهم لا يزالون متحفظين على الإعلان باستخدامهم له، يقول "جراي" صاحب العلامة التجارية الخاصة بمستحضرات التجميل الرجالي: إن «الرجال مستعدون لإنفاق مئات الجنيهات سنويًا على مرطبات ومنتجات العناية بالبشرة الأخرى، ولكنهم لن يقتنعوا بالمكياج لتغطية بقع على الوجه».وأضاف لموقع «الجارديان»: «السبب وراء تطبيق الرجال أنظمة العناية بالبشرة ليس لإطالة أمد حياتهم، ولكن لتقليل التجاعيد وجعلها تبدو أفضل، وتمنحهم المزيد من الثقة».

كيف تقبل الرجال الفكرة؟

مدون موضة: الماكياج ليس علاجًا للمتضايقين

يقول أليكس دالي، الذي أطلق شركة مستحضرات التجميل للرجال MMUK في عام 2011: «في ذلك الوقت، لم يكن مكياج الرجال معروفًا تقريبًا، وكان الرجال لا يعرفون إلا الشامبو وصابون الاستحمام، وقوبلت الماركة بكثير من النقد، والأحكام المسيئة على من يستخدمها من الرجال».قبلًا كان يطلب العديد من العملاء تسليم طرود المنتجات بأسماء مختلفة دون الإشارة إلى محتوياتها على الإطلاق، كان العمل في هذه العلامات التجارية أشبه بعملية سرية.في عام 2017، عرف عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنفاقه 26000 يورو على الماكياج في الأشهر الثلاثة الأولى له في منصبه.وفي ديسمبر من نفس العام، ألمحت صحيفة واشنطن بوست إلى أن دونالد ترامب استخدم خافي العيوب "برونكس كولور".يقول جيك جيمي، مدون وكاتب موضة، إن «مستحضرات التجميل ساعدته بشكل كبير على التغلب على "BDD- أو ما يعرف بالتفكير المفرط في عيوب الوجه"».وأوضح في حديث له مع الجمعية الخيرية لمكافحة الانتحار: «أنا لا أقول بأي حال من الأحوال أن الماكياج هو علاج للمتضايقين، أو مصل معجزي لتدني احترام الذات، ولكن استخدام المكياج ساعدني كثيرًا في إدارة BDD».يقول: "المكياج"، مكّنني من السير في الشارع ورأسي مرتفعا لأنني وصلت إلى أفضل نسخة من نفسي» مشجعًا الرجال الذين تزيد أعمارهم على 30 عامًا بشكل خاص على تجربة هذه الأنواع من المنتجات.