رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة بالمنزلة والمطرية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:00 م
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم يرافقه اللواء أسامه حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية وأعضاء الهيئة عدد من القطاعات الخدمية بمدينتي المنزلة والمطرية.

وتفقد محافظ الدقهلية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية مستشفى المطرية المركزي للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين، وطلب محافظ الدقهلية من مدير المستشفى إجراء عملية جراحية لإحدى المواطنات على الفور، وتوفير كافة مستلزمات العلاج والعمليات للمرضى والمترددين بالمجان، ووجه بإصلاح أحد اسانسيرات المستشفى المعطل عن العمل والالتزام بإجراء صيانة دورية لكافة معدات المستشفى.
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
وقام فريق برئاسة السيد هيثم الشيخ نائب المحافظ والعميد تامر هاشم نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية والسكرتير المساعد ويضم المتابعة والصحة والكهرباء والمياه بتفقد مستشفى المطرية وأوصي بعمل مقايسة لاستبدال كابل الكهرباء الموازي للمستشفى بسبب تكرار انقطاع الكهرباء عن المستشفى،كما تم المرور على مدرسة قاسم أمين الابتدائية واحالة 5 للتحقيق بسبب الانصراف عن العمل بدون إذن وسحب عينات مياه من الخزانات لتحليلها والاطمئنان على مطابقتها للمواصفات، كما تم استدعاء مسئولي رئاسة المركز وإحضار اللودر وفرد السن أمام اامدرسة لوجود طفح صرف صحي وتمت تسوية الشارع، وتفقد الفريق كذلك المركز التكنولوجي برئاسة المدينة وتم إنهاء 6 رخص بناء متأخرة في الحال، وتفقد
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
كما تفقد الفريق مجزر المطرية ووجه الشيخ لرئيس المدينة بالتنسيق مع الطب البيطري بإدراجه ضمن خطة تطوير المجازر التابعة لوزارة التنمية المحلية،والمرور على عدد من الأسواق واعدام نصف طن دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي و100 كيلو رنجة لتغير في خواصها.
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
وقام فريق عمل برئاسة السكرتير العام بالمنزلة والمطرية بالمرور على عدد من المخابز وتحرير 24 مخالفة لمخابز منها 15 محضرا لأفران في المنزلة و9 بالمطرية بسبب نقص في الوزن وعدم مطابقة المواصفات، كما تم تحرير 16 محضر حصر على الطبيعة لمنشآت تجارية وصناعية بالمدينتين لممارسة النشاط بدون استخراج بطاقة ضريبية.
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
كذلك قام الفريق بالمرور على الإدارة الصحية بالمنزلة وإحالة 2 للتحقيق بسبب ترك العمل، والوحدة المحلية بالفروسات ومدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات ومدرسة الإمام علي الابتدائية وإحالة 18 من المتغيبين عن العمل للتحقيق وأكد الفريق على حسن سير العملية التعليمية هناك.

موضوعات متعلقة

خاص| مصدر يحسم مصير القمة الـ120 بين الأهلي والزمالك

تفاصيل مصرع 10 أشخاص فى حادث مروع على طريق المطار (صور)

«وانقلب السحر».. تفاصيل قطع قطر تمويلها عن «الجزيرة»

«الأرصاد» تحذر: سقوط أمطار فى عدة محافظات

الصور

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

الأكثر قراءة

«وانقلب السحر».. تفاصيل قطع قطر تمويلها عن «الجزيرة»

«الجناينى» عن المطالبة باستقالته: لا يهمنى أحد

خاص| مصدر يحسم مصير القمة الـ120 بين الأهلي والزمالك

وزير الأوقاف: وقف عبد الله رشدى عن صعود المنبر لحين الانتهاء من التحقيق معه

إنفوجراف

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

الصين تطور لقاحًا جديدًا ضد «كورونا»

الصدمة في مرحلة الطفولة تغير وظائف الدماغ

منوعات

«حظر شامل».. الصين تمنع أكل الحيوانات

مصرع مخترع أميركي التصق بصاروخ لينال الشهرة (فيديو)

«كورونا» يؤجل انطلاق دورى كوريا الجنوبية لكرة القدم

غدًا الكويت تحتفل بالذكرى الـ59 للاستقلال

مقالات الرأي
عمرو خالد
أبوحامد الغزالى «حجة الإسلام».. من البحث عن الشهرة إلى التعمق فى الإيمان
ماجد حبته
غلطة «الطيّار» بألف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراتيل الكنسيَّة.. وكورال «سانت جوزيف»
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
المزيد

الثقافة

«سهرة ضاحكة لقتل السندباد الحمال» بـ«ثقافة المنوفية»

فنانون عرب يضعون «روشتة علاج» للنهوض بالمسرح العربي

ثقافة القليوبية تناقش كتاب «البحر المجهول»

قبل انطلاقه.. 9 معلومات عن مهرجان دندرة الأول للموسيقى والغناء