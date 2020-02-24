محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة بالمنزلة والمطرية



تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم يرافقه اللواء أسامه حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية وأعضاء الهيئة عدد من القطاعات الخدمية بمدينتي المنزلة والمطرية.



وتفقد محافظ الدقهلية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية مستشفى المطرية المركزي للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين، وطلب محافظ الدقهلية من مدير المستشفى إجراء عملية جراحية لإحدى المواطنات على الفور، وتوفير كافة مستلزمات العلاج والعمليات للمرضى والمترددين بالمجان، ووجه بإصلاح أحد اسانسيرات المستشفى المعطل عن العمل والالتزام بإجراء صيانة دورية لكافة معدات المستشفى. تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم يرافقه اللواء أسامه حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية وأعضاء الهيئة عدد من القطاعات الخدمية بمدينتي المنزلة والمطرية.وتفقد محافظ الدقهلية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية مستشفى المطرية المركزي للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين، وطلب محافظ الدقهلية من مدير المستشفى إجراء عملية جراحية لإحدى المواطنات على الفور، وتوفير كافة مستلزمات العلاج والعمليات للمرضى والمترددين بالمجان، ووجه بإصلاح أحد اسانسيرات المستشفى المعطل عن العمل والالتزام بإجراء صيانة دورية لكافة معدات المستشفى.

محافظ الدقهلية

وقام فريق برئاسة السيد هيثم الشيخ نائب المحافظ والعميد تامر هاشم نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية والسكرتير المساعد ويضم المتابعة والصحة والكهرباء والمياه بتفقد مستشفى المطرية وأوصي بعمل مقايسة لاستبدال كابل الكهرباء الموازي للمستشفى بسبب تكرار انقطاع الكهرباء عن المستشفى،كما تم المرور على مدرسة قاسم أمين الابتدائية واحالة 5 للتحقيق بسبب الانصراف عن العمل بدون إذن وسحب عينات مياه من الخزانات لتحليلها والاطمئنان على مطابقتها للمواصفات، كما تم استدعاء مسئولي رئاسة المركز وإحضار اللودر وفرد السن أمام اامدرسة لوجود طفح صرف صحي وتمت تسوية الشارع، وتفقد الفريق كذلك المركز التكنولوجي برئاسة المدينة وتم إنهاء 6 رخص بناء متأخرة في الحال، وتفقد

محافظ الدقهلية

كما تفقد الفريق مجزر المطرية ووجه الشيخ لرئيس المدينة بالتنسيق مع الطب البيطري بإدراجه ضمن خطة تطوير المجازر التابعة لوزارة التنمية المحلية،والمرور على عدد من الأسواق واعدام نصف طن دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي و100 كيلو رنجة لتغير في خواصها.

محافظ الدقهلية

وقام فريق عمل برئاسة السكرتير العام بالمنزلة والمطرية بالمرور على عدد من المخابز وتحرير 24 مخالفة لمخابز منها 15 محضرا لأفران في المنزلة و9 بالمطرية بسبب نقص في الوزن وعدم مطابقة المواصفات، كما تم تحرير 16 محضر حصر على الطبيعة لمنشآت تجارية وصناعية بالمدينتين لممارسة النشاط بدون استخراج بطاقة ضريبية.

محافظ الدقهلية

كذلك قام الفريق بالمرور على الإدارة الصحية بالمنزلة وإحالة 2 للتحقيق بسبب ترك العمل، والوحدة المحلية بالفروسات ومدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات ومدرسة الإمام علي الابتدائية وإحالة 18 من المتغيبين عن العمل للتحقيق وأكد الفريق على حسن سير العملية التعليمية هناك.