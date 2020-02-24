كوريا الجنوبية تعلن 161 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت كوريا الجنوبية، عن 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين، وبذلك يصل عدد المصابين لـ 763 حالة.





وكانت كوريا الجنوبية رفعت حالة التأهب لفيروس كورونا الجديد إلى أعلى مستوى "اللون الأحمر"، في نظامها المكون من أربعة مستويات، وسط ارتفاع عدد الحالات المصابة بكوفيد-19 خلال الأيام القليلة الماضية.



