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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تعلن 161 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:25 ص
جريدة الدستور
رغدة محمد
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أعلنت كوريا الجنوبية، عن 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين، وبذلك يصل عدد المصابين لـ 763 حالة.

وكانت كوريا الجنوبية رفعت حالة التأهب لفيروس كورونا الجديد إلى أعلى مستوى "اللون الأحمر"، في نظامها المكون من أربعة مستويات، وسط ارتفاع عدد الحالات المصابة بكوفيد-19 خلال الأيام القليلة الماضية.

وعقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، اجتماعا حكوميا طارئا لمناقشة تفشي فيروس كورونا الجديد، قائلا إنه سيتم رفع حالة التأهب لهذا المرض المعدي إلى أعلى مستوى بهدف تعزيز نظام الاستجابة الشاملة.

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