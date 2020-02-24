كوريا الجنوبية تعلن 161 إصابة جديدة بـ«كورونا»
الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:25 ص
رغدة محمدطباعة
أعلنت كوريا الجنوبية، عن 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين، وبذلك يصل عدد المصابين لـ 763 حالة.
وكانت كوريا الجنوبية رفعت حالة التأهب لفيروس كورونا الجديد إلى أعلى مستوى "اللون الأحمر"، في نظامها المكون من أربعة مستويات، وسط ارتفاع عدد الحالات المصابة بكوفيد-19 خلال الأيام القليلة الماضية.
وعقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، اجتماعا حكوميا طارئا لمناقشة تفشي فيروس كورونا الجديد، قائلا إنه سيتم رفع حالة التأهب لهذا المرض المعدي إلى أعلى مستوى بهدف تعزيز نظام الاستجابة الشاملة.