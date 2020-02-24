أنباء عن اغتيال أكرم العجوري القيادي بالجهاد الإسلامي في غارة إسرائيلية على دمشق
الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:14 ص
سارة شريفطباعة
تداولت منذ قليل أنباء عن اغتيال القيادي أكرم العجوري عضو المكتب السياسي في الجهاد الإسلامي .. في غارة إسرائيلية بمحيط دمشق استهدفت مقر للجهاد في دمشق
العجوري نجا في نوفمبر الماضي من محاولة اغتيال اخرى، تزامناً في حينه مع اغتيال قائد سرايا القدس في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا .
العجوري نجا في نوفمبر الماضي من محاولة اغتيال اخرى، تزامناً في حينه مع اغتيال قائد سرايا القدس في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا .
فيما نفت بعض مصادر مقربة من الجهاد الإسلامي صحة ما تردد.