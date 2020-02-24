أنباء عن اغتيال أكرم العجوري القيادي بالجهاد الإسلامي في غارة إسرائيلية على دمشق

فيما نفت بعض مصادر مقربة من الجهاد الإسلامي صحة ما تردد.

تداولت منذ قليل أنباء عن اغتيال القيادي أكرم العجوري عضو المكتب السياسي في الجهاد الإسلامي .. في غارة إسرائيلية بمحيط دمشق استهدفت مقر للجهاد في دمشقالعجوري نجا في نوفمبر الماضي من محاولة اغتيال اخرى، تزامناً في حينه مع اغتيال قائد سرايا القدس في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا .