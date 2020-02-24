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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أشرف زكى: محمد رمضان يستجيب لأى نقد

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:53 ص
الفنان أشرف زكي
الفنان أشرف زكي
سناء إسماعيل
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قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه لا يعلم بقرار وقف محمد رمضان عن الغناء في مصر من قبل الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.

وأضاف «زكي»، خلال لقائه في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية MBC 4: «محمد رمضان فنان كبير وله جماهيرية كبيرة ليس في مصر فقط ولكن في الوطن العربي، وإذا كان يوجد بعض الناس مختلفة معه في بعض الأشياء فإنه لديه من الكفاءة أن يعيد قراءتها وهو يستجيب لأي نصيحة وأي نقد».

وعن منع مطربي المهرجانات من الغناء قال: «القرار هو وقفة مع الصديق أو وقفة مع النفس ومعناه أن لا تتسع الدنيا أكثر من ذلك وفرصة لتصحيح الأخطاء وتصحيح الكلمات الخارجة، ونحن لسنا ضد الإبداع أو الحجر عليهم ولكننا مسئولون عن الذوق العام».

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