أشرف زكى: محمد رمضان يستجيب لأى نقد

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه لا يعلم بقرار وقف محمد رمضان عن الغناء في مصر من قبل الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.





وأضاف «زكي»، خلال لقائه في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية MBC 4: «محمد رمضان فنان كبير وله جماهيرية كبيرة ليس في مصر فقط ولكن في الوطن العربي، وإذا كان يوجد بعض الناس مختلفة معه في بعض الأشياء فإنه لديه من الكفاءة أن يعيد قراءتها وهو يستجيب لأي نصيحة وأي نقد».



