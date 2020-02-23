«حجر صحي عسكري وأزمات سياسية».. إسرائيل مرعوبة من تفشي «كورونا»

عزل أكثر من 200 إسرائيلي

تحذيرات من السفر

أزمة سياسية

عزل السائحين داخل ثكنة عسكرية

عزل صحي لعسكريين

لا يزال القلق يسيطر على الاحتلال الإسرائيلي من تفشي كورونا المستجد، بعد كشف عن أنه كان هناك وفدًا ساحيا من كوريا الجنوبية، قضى 8 أيام في الداخل، وكان بينهم 18 مصابا بالفيروس، كما زاروا 33 مكانًا، شمل كنائس ومساجد ومطاعم وفنادق وغيرها، وتحديدا داخل القدس وبيت لحم المحتلين.وتتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي العديد من الإجراءات، أملا في أن يتم السيطرة على حالات العدوى التي تظهر بالآلاف خلال الأيام القليلة المقبلة، أبرزها وضع الذين تعاملوا مع الوفد أو كانوا في محيط وجودهم داخل حجر صحي سواء منزليا أو حكوميًا.وعقد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود الإسرائيلي، جلسة طارئة، لتقييم الموقف الحالي، وبحث السبل الممكنة للسيطرة على الحالات المحتمل ظهورها.وصل عدد المستوطنين الإسرائيليين الذين تم إدخالهم الحجر الصحي، سواء منزليًا أو حكوميًا، إلى 200، ممن تعاملوا مع الوفد السياحي الكوري الجنوبي، حسبما نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.فيما أصدرت وزارة الصحة لدى الاحتلال تحذيرًا للإسرائيليين الذين يريدون السفر إلى كوريا الجنوبية واليابان بسبب مخاوف من إصابتهم بفيروس كورونا.وشمل القرار منع دخول أي السائحين الذين زاروا إحدى الدولتين خلال الـ14 يومًا الماضية، إلى إسرائيل، مشيرةً إلى أن ذلك القرار كان ساريًا على السياح الكوريين الجنوبيين، وسيبدأ سريانه منذ صباح الاثنين على سائحي اليابان.واستدعت سلطات كل من كوريا الجنوبية واليابان، المسؤولين الإسرائيليين لديها، لتلبيغهم بالاعتراض على قرار تل أبيب بمنع دخول السائحين الذين يمرون عبرهما، حسبما نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وأعربتا الدولتين عن أسفهما من القرار الإسرائيلي، وما قد يترتب عليه من خسائر.يستعد الاحتلال الإسرائيلي إلى عزل نحو 200 سائح من كوريا الجنوبية، موجودين لديه، داخل إحدى المنشآت العسكرية، وتحديدا جنوب مدينة القدس القدس المحتلة، وترتيب حجر صحي لهم داخلها، خلال الفترة المحددة لحضانة فيروس كورونا.من جانبهم، أعرب المستوطنون الإسرئيلية في مانطق جنوب القدس عن معارضتهم الشديدة لمثل هذه الخطوة، مهددين بمنع دخول السياح إلى تلك الثكنة العسكرية أو تنظيم حجر صحي لهم فيها، حسبما اذاعت القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وأعلن الاحتلال الإسرائيلي عزل 12 عنصرا من شرطة حرس الحدود لديه، في حجر صحي، حسبما أذاعت القناة الـ 12 في تلفزيون الاحتلال.وأكدت سلطات الاحتلال أن القرار جاء بعد أن كانت تلك العناصر مكلفة بتأمين زيارة الوفد السياحي الكوري الجنوبي، خلال وجودهم في مدينة الخليل.