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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس مصنع 200 الحربي: نعد 50 أتوبيسا كهربائيا للأجهزة الحكومية

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:35 م
مصنع 200 الحربي
مصنع 200 الحربي
سناء إسماعيل
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قال المهندس رفيق رزق، رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي، إن اللجوء إلى الأتوبيسات الكهربائية سببه أنها النقلة الحضارية في العالم كله والتي بدأت من عصر البخار والديزل والبنزين وانتقلنا الآن للأتوبيسات الكهربائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، والمذاع عبر فضائية dmc: "بدأنا في الصناعة حتى نسبق في العالم وعلى مستوى الدول والقارة الإفريقية ونكون القائد الخاص بالمعدات والأتوبيسات الكهربائية".

وأوضح أن الأتوبيس مجهز وبه أماكن خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وبه إنذارات وأماكن مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة ويعمل الآن ما بين ميدان التحرير والتجمع الخامس.

وأكد أن الأتوبيسات مكيفة ولا يوجد بها صوت والزجاج بانورامي ويشجع المواطن على ترك سيارته واستخدام هذه الوسيلة، وبالفعل لدينا 50 أتوبيسا يتم تجهيزها للأجهزة الحكومية ووزارة الإنتاج الحربي أخذت الإجراء وبدأت في شراء الأتوبيسات لنقل الموظفين وهيئة النقل العام الأتوبيس معها حاليًا في التجارب.

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