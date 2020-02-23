خالد أبو بكر ينتقد جماهير الأهلي بسبب شيكابالا: عيب

انتقد الإعلامي خالد أبو بكر، جماهير النادي الأهلي بمباراة السوبر التي أقيمت في الإمارات الخميس الماضي، مشيرًا إلى أن عددًا من الجمهور استفزوا اللاعب شيكابالا مما أدى إلى هذا المشهد السيء.وأضاف أبو بكر خلال برنامج "كل يوم" المُذاع على فضائية "On" أن ما حدث يقع على ذمة النادي الأهلى، مبديًا اندهاشه من التلفظ بهذه الألفاظ القاسية ضد اللاعب وفي مدينة أبو ظبي الإماراتية، معلقًا:"طيب احنا نحزن على اللاعيبة ولا الجمهور" مشيرًا إلى أن هناك أزمة في مصر، كما أن الأخلاق مهمة تمامًا كالتنمية.وتابع: "لا بد أن يظهر مسئول من الدولة ليقول "عيب" على ما حدث، ولا يجب أن نجامل أحد على حساب الدولة".