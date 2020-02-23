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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الحاصل على لقب صانع الأمل من حاكم دبي: عملي لوجه الله ولا أفصح عنه

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:13 م
الدكتور مجاهد الطلاوي
الدكتور مجاهد الطلاوي
رباب الأهواني
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قال الدكتور مجاهد الطلاوي، الحاصل على لقب صانع الأمل من حاكم دبي، إن أحد الأهالي بقرية مجاورة من قريته رشحه لجائزة صانع الأمل.

وأضاف الطلاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، المُذاع على فضائية "ten"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن عمله من أجل البسطاء كان لوجه الله ولم يرغب في الإفصاح عنه.

وأوضح أن زوجته طبيبة وهي تساعده أيضًا، قائلًا: "هي سيدة فاضلة وتعمل خير أكثر مني وأخبرتها أن تعمل لنفسها لأنه لن يتحاسب أحدًا مع أحد".

وتابع: "عندي 6 بنات أساتذة في كلية الطب، وابني محمد في الثانوية العامة وسيلتحق بكلية الطب أيضًا".

وأشار إلى أنه يعمل على إنشاء مستشفى، يضم جناحًا مجانيًا للعمليات الجراحية، وجناحًا للغسيل الكلوي مجاني أيضًا.

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