الحاصل على لقب صانع الأمل من حاكم دبي: عملي لوجه الله ولا أفصح عنه

قال الدكتور مجاهد الطلاوي، الحاصل على لقب صانع الأمل من حاكم دبي، إن أحد الأهالي بقرية مجاورة من قريته رشحه لجائزة صانع الأمل.وأضاف الطلاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، المُذاع على فضائية "ten"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن عمله من أجل البسطاء كان لوجه الله ولم يرغب في الإفصاح عنه.وأوضح أن زوجته طبيبة وهي تساعده أيضًا، قائلًا: "هي سيدة فاضلة وتعمل خير أكثر مني وأخبرتها أن تعمل لنفسها لأنه لن يتحاسب أحدًا مع أحد".وتابع: "عندي 6 بنات أساتذة في كلية الطب، وابني محمد في الثانوية العامة وسيلتحق بكلية الطب أيضًا".وأشار إلى أنه يعمل على إنشاء مستشفى، يضم جناحًا مجانيًا للعمليات الجراحية، وجناحًا للغسيل الكلوي مجاني أيضًا.