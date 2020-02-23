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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بعد انسحاب الزمالك.. محمد فضل: القمة غدًا الساعة السابعة والنصف

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:50 م
محمد فضل
محمد فضل
أحلام عبدالرحمن
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علق محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على قرار رئيس نادي الزمالك، بعدم استكمال الدوري المصري في ظل استمرار اللجنة الخماسية، قائلًا: "أي ناد له احترامه، لكن المباراة غدًا الساعة السابعة ونصف في استاد القاهرة، ولا ندخل عند في أحد".

وأضاف فضل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لسنا لجنة عشوائية، نحن لجنة من الفيفا نحترم الجميع، لدينا قانون، والدولة المصرية قوبة والاتحاد المصري له كرامته وهيبته، يتخذ قراره بناء على مواقف واضحة".

وأردف فضل: "لنا لوائح، والشعب المصري يستحق أن يستمتع بالكرة، ويكون هناك احترام للوائح، إحنا جامدين جدًا بالأصول والكرامة واللوائح".

وتابع: "كذا مسئول هدد لكن الأصول هي اللي بتمشي، إحنا مش في خناقة ونحترم الجميع، الأهلي والزمالك أندية كبيرة جدًا، وأنا أعمل بما يرضي الله، ولا أنظر إلى أي لون".

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، اليوم الإثنين، عدم استكمال منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأوضح الزمالك في بيان رسمي له: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بالإجماع، عدم استكمال مباريات الدوري".

وأضاف الزمالك في بيانه: "لن نستكمل مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية غير الشرعية برئاسة عمرو الجنايني".

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