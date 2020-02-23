المؤسسة الإفريقية تستجيب لحالة بتوفير بضاعة للكشك الخاص به

تحرص "الدستور" من خلال قسم أبواب الخير على مساعدة الحالات الإنسانية فى عرض قصتها للقراء والعمل على حل المشكلة الخاصة بهم بقدر المستطاع سواء من خلال مشاركة القراء والمبادرة إلى تقديم المساعدة أو من خلال التعاون وبعض الاتفاقيات التى يبرهمها القسم مع مقدمى المساعدة من الجمعيات الخيرية والتى بينهم المؤسسة العربية الإفريقية برئاسة الدكتورة أمل عبدالرحمن وعلى التهامى مدير مركز الأبحاث بالمؤسسة.واستجابت المؤسسة لحالة محمد عبدالله المقيم ببهتيم محافظة القليوبية والذي تعرض لحادث أدت إلى كسر بالحوض والرقبة وخضع لفترة علاج طويلة مما أفقده القدرة على العمل واستكمال مسيرته فى تربية أبناءه ولجأ إلى مصدر دخل يساعده فى الإنفاق على أسرته واستكمال رحلة علاجه، وكانت أمنيته الوحيدة شراء بضاعة بقالة للكشك الذي يحمل رخصته منذ فترة.وحققت المؤسسة العربية أمنيته واشترت هذه البضاعة ووشعتها في الكشك لتعيد له الحياة وتساعده في مواجهة أعباء المعيشة.