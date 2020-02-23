افتتاح «حياة كريمة لكل مواطن» بالشرقية

افتتح اليوم الأحد، الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق معرض التسوق تحت شعار "حياة كريمة لكل مواطن" والمقرر استمراره حتي 30 مارس 2020 ضمن فعاليات "مهرجان البيئة السابع عشر".جاء ذلك بحضور الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالمنعم نافع المشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد مخيمر عميد كلية الآداب، والدكتور شحتة حسني عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، ضم المعرض ملابس ومشغولات يدوية ومنتجات زراعية ومنتجات ألبان وكتب، يتم بيعها بأسعار رمزية ومخفضة للطلاب.وأكد الدكتور شعلان، أن الجامعة تسعى لإقامة المعارض بهدف تسويق منتجات الطلاب بمختلف الكليات وتحفيزهم على الاستمرار في الإنتاج والإبداع.وأثناء جولته بالمعرض دار حوار مع الطلاب المشاركين لتشجيعهم على ضرورة اكتساب مهارات جديدة ومتطورة على خلق فرص عمل حقيقة والدخول إلي سوق العمل.يذكر أن المعرض شارك به طلاب كليات الزراعة، التربية النوعية، الطفولة المبكرة، وجامعة الطفل، بالإضافة إلي مشاركة عدد 15 شركة من مشروعات الشباب بالقطاع الخاص.