في ذكراه الأولى.. حسين عبدالعليم مع أسرته وأصدقائه بـ«آفاق اشتراكية»

تحيي أسرة وأصدقاء الأديب الراحل حسين عبدالعليم ذكراه الأولى، في السادسة من مساء الأربعاء المقبل 26 فبراير الجاري، بنادي أدب آفاق اشتراكية.وأصدر الكاتب الراحل العديد من الأعمال المهمة منها: «سيرة التراب والنمل، رائحة النعناع، الروائح المراوغة، المواطن ويصا عبدالنور، بازل، سعدية وعبدالحكم» وغيرها.يشرف على أنشطة وفعاليات نادي الأدب الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين.يشار إلى أن المركز كائن في وسط البلد: 3 شارع البطل أحمد عبدالعزيز، متفرع من شارع صبري أبوعلم، بجوار محطة مترو أنفاق محمد نجيب.