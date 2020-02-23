تفاصيل عودة عمرو سعد لزوجته بعد انفصالهما

أكد رابي عمرو، نجل الفنان عمرو سعد، أن والده عاد لوالدته شيماء فوزي من جديد، بعدما تداول خبر انفصالهما، مشيرًا إلى أنه كان فقط مجرد خلاف مر منذ فترة طويلة.وأضاف «رابي»، في تصريحات صحفية له، أن والده حرص على أن يفاجئ أولاده بعودة أمهم زوجة له، والتي كانت قد أعلنت طلاقها منذ عدة أشهر وكتبت على صفحتها أنها مستقلة من الآن.وأقام عمرو سعد حفلا صغيرا لأهله وأصدقائه أعلن فيه عن مفاجأة إعادة ورد زوجته وأم أولاده، واستئناف الحياة معها.