مواطن لمحافظ الشرقية: عايشين فى المجارى ومسئول قال لنا «مش ميتكم»

اشتكى المواطن لبيب محمد رفعت، من مساكن السعدية مركز أبو حماد، بالشرقية، للمحافظ الدكتور ممدوح غراب، ممن مياه المجاري التي تحاصر الأهالي، مشيرًا إلى أنهم عندما توجهوا لرئيس الإدارة المحلية رد قائلًا: «المياه بتاعتكم أوديها فين؟».





بدوره، رد محافظ الشرقية، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، على شكاوى المواطنين من مياه المجاري، قائلًا إن أزمة الصرف الصحي تعود إلى أن نسبة القرى المغطى بالصرف حتى 2014 لا تتخطي 14%، إلا أنها في 2020 وصلت التغطية إلى 43%.





وأوضح أن هناك توجيهات من الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف، مشيرًا إلى أن حجم المشروعات الجارية بالمحافظة تبلغ تكلفتها 12 مليار جنيه.





وأضاف أنه تم الانتهاء من مشروعات صرف ومياه وتعليم، من عام 2014 للآن، بقيمة 26 مليار جنيه، وإجمالي المشروعات الجارية من صرف صحي ومياه ومدارس، تتخطى الـ25 مليار جنيه.



