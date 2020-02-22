محمد جمعة سائق ميكروباص في «البرنس» وصحفي في «هجمة مرتدة»

قال الفنان محمد جمعة، إنه سعيد بردود الفعل التي تلقاها عن مسلسل "مملكة إبليس"، والذي يتم عرضه على منصة شاهد دوت نت، لافتا إلى أن العمل من أروع ما كتبه محمد أمين راضي، ومن أجمل ما أخرجه أحمد خالد موسى، موجهًا الشكر إلى المنتج طارق الجنايني على جرأته.وأضاف جمعة لـ"الدستور"، أنه يصور حاليا مسلسل "البرنس"، مع الفنان محمد رمضان، والذي سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل، موضحا أنه يقدم شخصية "سائق ميكروباص"، بينما يظهر في مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، بشخصية صحفي.يذكر أن محمد جمعة قد اشتهر مؤخرًا، بكلمة "كله رايح"، والتي قالها في مسلسل "الوصية"، مع الفنان أكرم حسني.