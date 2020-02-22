«المسماري»: أردوغان اعترف أمام العالم بدعمه للإرهاب

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم قائد الجيش الليبي، إن السؤال الذي يقف أمام غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، هل يستطيع إجبار الميليشيات الموجودة في طرابلس بالاتفاقيات المتفق عليها في جينف، مؤكدًا أن الميليشيات هي التي تسير الأمور وهي التي تسيطر على مراكز القرار بالنسبة للسراج.أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى": "أعتقد أنه من الصعب جدًا تطبيق أي اتفاق في جنيف، وغسان سلامة يقول إن الاتجاهات تسير نحو الاتجاه الصحيح، لكن على الأرض الأمور غير ذلك على الإطلاق".وتابع "إرسال مرتزقة وقوات تركية لليبيا هذا دليل واعتراف من أردوغان بدعم الإرهاب ونحن في عدة مناسبات سابقة قلنا إن من يقود الإرهاب في الشرق الأوسط هو أردوغان، وهو الذي يؤمن ملاذات آمنة واعترف أمام العالم أجمع أنه نقل آلاف من الإرهابيين وجنوده المرتزقة من سوريا إلى طرابلس، واعتقد أن الأمور واضحة والكرة، الآن، في يد المجتمع الدولي".وأكد أن الخسائر التي تواجهها تركيا، كبيرة واعتراف أردوغان بمقتل جنود أكثر من مرة أسقطنا العديد من جنوده على الأرض في طرابلس، ومصراتة، وسرت، واعتقد أن ما قتل في ميناء طرابلس شخصية من قيادات المجموعات الإرهابية التركية ولها تأثير ووزن وهو ما دفعه اليوم للاعتراف بقتله.