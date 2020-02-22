أحمد موسى: أحداث السوبر «هرجلة وتسيب»

انفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب أحداث الشغب التي حدثت بعد انتهاء لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، قائلا: "في لاعيبة مينفعش تلعب في الأهلي أو الزمالك، وإحنا معندناش كورة على الإطلاق، ولا نمتلك كرة قدم مثل المتواجدة في الدوري الإنجليزي".وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن ما شهدناه من أحداث شغب عقب انتهاء لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك هرجلة وتسيب وعدم مسئولية.كما أوضح أن لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم ستتخذ قرارات رادعة ضد المتسببين في أعمال الشغب بمباراة السوبر.