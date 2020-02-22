رئيس «الصحفيين السوريين»: نظام أردوغان يمارس النفاق (فيديو)

قال موسى عبد النور، رئيس اتحاد الصحفيين السوريين، إن الشعب السوري يقف خلف جيشه العظيم الذي يدافع عن وحدة وسيادة الأراضي ويواجه الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتواجدة في سوريا.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الشعب السوري قدم تضحيات كثيرة، بهدف أن تبقى الدولة السورية بمؤسساتها، مؤكدا أن الشعب سيعلن الانتصار في النهاية على الإرهاب.وأوضح أن نظام أردوغان يمارس النفاق عند دعم الجماعات الإرهابية والمليشيات الإرهابية والدخول بالمدرعات التركية، ويوجه التهديدات إلى الجيش السوري، في حين أنه يتحدث عن سلامة ووحدة الأراضي السورية.وأكد أن الجيش السوري عاهد الشعب على تخليص أرضهم من الإرهاب بشكل كامل وتخليص سوريا من القوى غير الشرعية مثل الاحتلال التركي.