الحبس سنتين لشقيقة أحمد فلوكس.. سرقت صفحته على «فيسبوك»

أصدرت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام البدوي، وأمانة سر شعبان سعيد، الحكم غيابيا بالحبس سنتين لشقيقة الفنان أحمد فلوكس بتهمة سرقة صفحته على «فيسبوك»، كما قضت المحكمة بكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمها 100 جنيه، في اتهامها بسرقة «الأكونت» الخاص وارتكاب جريمة الإزعاج العام.كان الفنان أحمد فلوكس قد تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، حمل الرقم 8521 لسنة 2019، يفيد بسرقة الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتغيير الباسورد الخاص به والصورة الشخصية له على الحساب ولم يتهم أحدا.وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بمفاجأة بأن المتهمة هي شقيقته «يسر فاروق توفيق صالح» التي ارتكبت واقعة سرقة الحساب الخاصة به على "فيسبوك".