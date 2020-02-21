كرم جبر: الصحفى كانت له قيمة كبيرة وكنا نتبادل المعلومات مع الأمن

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، إن الصحفى كان يحتل قيمة كبيرة، حيث كان يخوض بنفسه غمار الأحداث غير معتمدا على البيانات، وإنما يتابع بشكل حي مواقع الأحداث رغم خطورتها ورغم تحذيرات الأمن.وأضاف جبر، خلال لقاء ببرنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "تن"، أن أحداث الفتنة الطائفية عام 1988 فى المنيا، نزل هو بنفسه إلى قلب الأحداث فى منطقة أبو قرقاص، وصعد إلى المناطق الجبلية ورأى القيادي بالجماعات الإرهابية صفوت عبد الغني.وتابع: "كانت لدينا معلومات وكنا نتبادلها مع الأمن وأحيانا كثيرة كانت معلوماتى كصحفى تفوق معلومات الأمن لأن الناس كانت تتحدث إلينا كصحفيين، ولذا كان رجال الأمن يطلبوننا كصحفيين للاستعانة بالمعلومات، لكن حاليًا ننتظر بيانات الفاكس وهذه لا تصنع صحفيا"، بحسب قوله، لأن الصحفي يجب أن يكون فى قلب كل حدث، واصفًا فترة الفتنة الطائفية بأنها كانت أيام بشعة.