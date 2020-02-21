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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزير الثقافة ومحافظ أسوان يشهدان احتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:40 م
احتفالية تعامد الشمس
احتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني
جمال عاشور
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شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة وأشرف عطية، محافظ أسوان، بحضور الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والآلاف من أبناء المحافظة وزوارها من مختلف أنحاء العالم الاحتفالية التى أقامتها وزارة الثقافة بمناسبة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى فى ساحة معبد أبوسمبل وشارك فيها أكثر من 400 فنان من 13 دولة قدموا أوبريت بعنوان الفن يجمعنا من إخراج هشام عطوة، وذلك في ختام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون.

وقالت عبدالدايم إن القوى الناعمة تلعب دورًا مهمًا ومؤثرًا في الترويج للحضارة المصرية.

أشارت إلى أن الإبداع بمختلف أشكاله يعد وسيلة للتلاقى والتفاعل والحوار بين مختلف الثقافات بما يحمله من رسائل تستند إلى القيم النبيلة والمثل العليا، مؤكدة أن مهرجان أسوان للثقافة والفنون نجح فى رسم مشهد عبر عن ريادة مصر الإقليمية والدولية.

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