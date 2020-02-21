خبير اقتصادي: الجنيه المصري أفضل ثاني عملة أداء في العالم

قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إنه وفقا لتصنيف بلومبرج، فإن مصر ستكون سادس أقوى اقتصاد على مستوى العالم فى 2030.أضاف رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر شهدت نهضة اقتصادية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن مصر أصبحت مصدرا للطاقة بعد أن كانت تستوردها، كما أن الجنيه المصري يعد أفضل ثاني عملة أداءً في العالم.أشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر ثالث أفضل أداء اقتصادي في العالم حسب تقرير دولي، كما أنها حققت حماية اجتماعية جيدة للمواطنين خلال عملية الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا على مدى وعي الدولة المصرية.