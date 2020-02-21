«بكري»: الدولة بدأت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدولة بدأت في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن معدل النمو ارتفع، بالإضافة إلى أن معدل التضخم انخفض بشكل كبير، وأصبح لدينا سياسة مالية ناجحة.وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الاحتياطي النقدي وصل إلى 45 مليار دولار بعد أن كان في معدلات صعبة قبل الإصلاح الاقتصادي، كما أنه حصل على شهادات دولية تؤكد نجاح عملية الإصلاح.وأكد أن قوى الشر لا زالت تحاول إفساد مسيرة التنمية التي تشهدها مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بآلام المواطنين الاقتصادية.