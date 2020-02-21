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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

العرابي يكشف سر بقاء «ميركل» في منصبها لفترة طويلة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:19 م
ميركل
ميركل
أحمد عبد الرازق
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كشف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، السر وراء بقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى منصبها لفترة طويلة.

وقال العرابي، خلال لقاء ببرنامج "فنجان قهوة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن ميركل تنتمي لألمانيا الشرقية قبل توحيد ألمانيا، وهي تعتبر زعيمة العالم الحر كما يلقبّها البعض، مضيفًا أن ميركل شخصية بسيطة ومنظمة للغاية، ومستمعة جيدة، وتمتلك تركيبة توصف بأنها السهل الممتنع حيث إنها مع بساطتها تمتلك الحزم فى الأمور واتخاذ القرارات وهذا هو سر صعودها وبقائها.

تابع أنه التقى ميركل، حيث خاضت العديد من التجارب الصعبة بنجاح، لافتًا إلى أنها كانت تدون ملاحظات خلال لقاءاتها السابقة بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

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