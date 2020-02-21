رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى «بشير 21»

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي ذو مستويين (بشير 21)، الذي تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى، واستمر لعدة أيام، ويأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التي تضمنت عرض التقارير والقرارات، ثم إجراء تنظيم تعاون لكل عناصر تشكيل المعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للفرقة.وظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عال، فضلًا عن المهارة في استخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية، لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المعركة.ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى،القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثانى الميدانى.وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة فى المشروع، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية والثقة العالية بالنفس، مشيدًا بالجهد الذى يبذلونه من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته، وحضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.