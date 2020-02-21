حالة غريبة.. امرأة تعزف الكمان تحت الجراحة (فيديو)

عرضت فضائية "العربية الإخبارية" فيديو لعازفة كمان تدعى "داجمان تيرنر"، والتي قامت بعزف الكمان أثناء إجراء عملية جراحية لها لإزالة ورم من دماغها.وظهرت عازفة الكمان وهي تعزف بشغف أثناء إجراء العملية لدرجة أنه أزيل أكثر من 90% من الورم من رأسها ولم تتاثر مهاراتها بالعزف، وأجرى الجراحون العملية وطلبوا منها أن تستمر في العزف أثناء الجراحة؛ للتأكد من عدم تأثر أطرافها خلال هذه العملية المعقدة.وعادت تيرنر لمنزلها بشكل طبيعي بعد 3 أيام من إجراء الجراحة المعقدة، لتمارس حياتها بشكل طبيعي للغاية،وأثار الفيديو المتداول لهذه السيدة وهي تعزف أثناء الجراحة إعجاب الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي.