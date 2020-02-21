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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الشيخ زين محمود ينشد السيرة الهلالية بمركز درب 1718

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:30 ص
الشيخ زين محمود
الشيخ زين محمود
نضال ممدوح
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يشهد مركز درب 1718 بالفسطاط٬ في الثامنة مساء اليوم الجمعة٬ حفل الشيخ المنشد زين محمود، وفرقته للإنشاد الديني والفلكلور الشعبي والسيرة الهلالية.

حيث يقدم باقة من أجمل أشعار الصوفية٬ ومنها: «بردة الإمام البوصيري لمدة ساعة٬ وساعة أخرى من السيرة الهلالية».

تنبعث من أعمال زين محمود روعة وجمال البيئة المصرية٬ من خلال الاعتماد على "الحكي والحواديت" من المواويل الشعبية والسير، وستتضمن فقرات الحفل مجموعة من أروع أغاني وموشحات وابتهالات زين محمود وعلى رأسها "يبكي ويضحك" أشهر أعماله في مصر.

يأتي هذا الحفل في ظل الاهتمام بإحياء التراث الشعبي لتعزيز الروابط ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتفعيل التماسك الاجتماعي والمساعدة على تعزيز السلام ما بين الجميع، فالمحافظة على التراث والموروث الحضاري يرتبط ارتباطًا قويًا بهوية المجتمع ويجعله يتميز عن غيره من المجتمعات.

وهنا تظهر قيمة الشيخ زين محمود؛ فعلى الرغم من أنه يعيش في فرنسا لكنه ما زال محتفظًا بلهجته الصعيدية وجلبابه الجنوبي وعمامته البيضاء، وما زال مصرًا على أفكاره التقليدية الشرقية وحكاياته ومواويله الشعبية والآلات الشرقية القديمة، ولم يستطع المجتمع الفرنسي أن يصبغ عليه حالة التمدن فيترك تراثه القديم أو موروثه الشعبي أو حتى عاداته المتأصلة، ومازال يقدم أعمالا فلكلورية تراثية قديمة وينشد المديح والسيرة في حب وفخر.

يذكر أن الشيخ زين محمود من مواليد قرية بني مزار، محافظة المنيا، عام 1986، نشأ في بيت صوفي وورث القرآن عن والده الشيخ بن زيدان، وعن ابن عمه محمد محمود، وقد تلقى تعليمه الأول في الكُتاب ودرس مختلف العلوم العقلية والنقلية، ودرس علم التوحيد وعلم أصول الفقه، فأصبح متبحرًا في الفقه وأصوله، ودرس الأصول والفقه في المسجد النبوي.

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