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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ميلا القطة الجميلة» ورشة حكى للأطفال بمكتبة البلسم

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:02 ص
«ميلا القطة الجميلة
«ميلا القطة الجميلة
نضال ممدوح
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تُنظم مكتبة ودار البلسم لكتب الأطفال، في الواحدة من ظهر اليوم الجمعة٬ ورشة حكي لقصة تحت عنوان "ميلا القطة الجميلة" من تأليف دينا العبد٬ ورسومات لــ وليد قطينة. يعقب الورشة نشاط فني للأطفال.

تدور القصة حول ميلا القطّة الجميلة٬ والتي تهتم بها صاحبتها الفتاة الصغيرة، وتقضي معها أغلب أوقاتها حين تكون في المنزل.

كما أنها تشاركها في نشاطاتها العائلية، وتساعدها في الإعداد أحيانًا. وحين احتفلت العائلة بعيد ميلاد الأمّ، قفزت ميلا إلى داخل قالب الحلوى، فأحدثت فوضى مع فرحة كبيرة. من خلال ورشة الحكي يتعلم الأطفال أهمية الاعتناء بالحيوانات بأسلوب جميل وطريف.

يُذكر أن مكتبة البلسم٬ تعد من أهم دور النشر المتخصصة في كتب الأطفال٬ سواء المكتوبة باللغة العربية٬ أو بغيرها من اللغات كالفرنسية والإنجليزية.

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