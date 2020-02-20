تامر أمين يطالب الأهلي والزمالك بوقفة مع كهربا وعبدالله جمعة

عاتب الإعلامي تامر أمين على لاعب نادي الأهلي محمود كهربا، بعد قيامه بمشاكسة طارق حامد ودفعه من وجهه خلال المباراة.وقال خلال حلقة برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار» الغريب أن حكم المباراة أعطى إنذار لطارق حامد وإنذار آخر لأجاي، وأكد أنه لابد من التأكيد على كهربا أن النادي الأهلي لا يتعامل بهذا الأسلوب، وعلى اللاعب أن يلعب فقط ولكن المشاغبين لا مكان لهم في الأهلي ولو كان أحرف لاعب.كما وجه لومًا أخر لعبدالله جمعة، رغم أنه ما زال صغيرًا، بسبب ما قام به بعد المباراة وذهابه لجماهير الأهلي وقوله إنهم رقم واحد ويشير إلى "التي شيرت"، وإثارة الجماهير واستفزازهم في منتهى الخطورة، والتعصب سببه ما قام به اللاعبين، وطالب إدارة الناديين بالتدخل ووقفه معهما، لأن الأوضاع لا تتحمل فتنة ويكفي أن المباريات تقام دون جماهير.