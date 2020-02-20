نيفين القباج تشيد بغادة والي: كانت خير داعم لي

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزيرة التضامن السابقة غادة والي تعتبر رفيقة درب، حيث عشنا معًا لحظات صعبة وتجمعنا آمال وأهداف واحدة لهذا الوطن.وأضافت القباج، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، أن الوزيرة السابقة كانت خير داعم ومعين لها، مشيرة إلى أنها فى بداية توليها الوزارة كانت تهدف إلى تشكيل فريق عمل يستطيع مواجهة التحديات التى تعلمها تمامًا.وتابعت أن توليها مسئولية الوزارة وضع على كاهلها أعباء ومسئوليات يجب تحملها.