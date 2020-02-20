«مصر بلا عشوائيات».. «وثائقى» يكشف التحول التاريخى بحياة المصريين

عرض برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، فيلما تسجيليا مصورا يرصد حجم التغير الهائل والتطور الحضاري الذي حدث للعشوائيات وسكانها، وكيف تمكنت الدولة بإرادة سياسية حاسمة وحريصة على المواطن بالتخلص من العشوائيات والارتقاء بالمواطن المصري إلى حياة يستحقها.ويرصد الفيلم، حالة المساكن العشوائية التى كان يقطنها المواطنون، حيث يظهر تدنى حاد فى مستوى المعيشية والبيئة السكنية المحيطة وانعدام النظافة والخدمات العامة، وخطورة المباني المتآكلة والمعرضة للسقوط ووقوع الكوارث.ويقول أحد المواطنين إنه يعيش فى غرفة واحدة تشمله هو وزوجته وأربعة بنات، كما تقول مواطنة إنها تتمنى فقط أن يعيش أبناؤها فى بيئة نظيفة يتنفسون هواء نقيًا.. هذه بعض نماذج الحياة فى العشوائيات حسبما رصد الفيلم العاكس للواقع.وينتقل الفيلم التسجيلي حسبما هو موضح فى الفيديو، إلى ما تم إنجازه على أرض الواقع بقرار من الرئيس عبدالفتاح السياسي، من وحدات سكنية على مستوى راق ومتحضر ولائق وإنساني، حيث قال السيسي فى وقت سابق: إننا مع المواطن ولن نترك المواطن يعيش هذه الحياة العشوائية.. وقد صدق وأوفى بما تعهد.