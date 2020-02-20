أنغام تتلقى هدية خاصة قبل حفل «فبراير الكويت» (صور)

تلقت الفنانة أنغام هدية خاصة من جمهورها قبل حفلها الغنائي في مهرجان "فبراير الكويت" 2020.وتألقت أنغام خلال الحفل بفستان فوشيا واسع، والتقت قبل الحفل بمجموعة من اللقاءات التلفزيونية واستقبلها قبل دخول الحفل سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا.وبدأت أنغام حفلها بباقة مميزة من أهم أغانيها وكان أولها "عمري معاك"، و"لو أختار"، وأغنية "حالة خاصة".ويشارك أنغام خلال الحفل الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، والحفل من إنتاج شركة روتانا، ويذاع عبر فضائية روتانا كلاسيك.