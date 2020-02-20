أنغام تتلقى هدية خاصة قبل حفل «فبراير الكويت» (صور)
الخميس 20/فبراير/2020 - 09:42 م
سناء إسماعيلطباعة
تلقت الفنانة أنغام هدية خاصة من جمهورها قبل حفلها الغنائي في مهرجان "فبراير الكويت" 2020.
وتألقت أنغام خلال الحفل بفستان فوشيا واسع، والتقت قبل الحفل بمجموعة من اللقاءات التلفزيونية واستقبلها قبل دخول الحفل سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا.
وبدأت أنغام حفلها بباقة مميزة من أهم أغانيها وكان أولها "عمري معاك"، و"لو أختار"، وأغنية "حالة خاصة".
ويشارك أنغام خلال الحفل الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، والحفل من إنتاج شركة روتانا، ويذاع عبر فضائية روتانا كلاسيك.
وتألقت أنغام خلال الحفل بفستان فوشيا واسع، والتقت قبل الحفل بمجموعة من اللقاءات التلفزيونية واستقبلها قبل دخول الحفل سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا.
وبدأت أنغام حفلها بباقة مميزة من أهم أغانيها وكان أولها "عمري معاك"، و"لو أختار"، وأغنية "حالة خاصة".
ويشارك أنغام خلال الحفل الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، والحفل من إنتاج شركة روتانا، ويذاع عبر فضائية روتانا كلاسيك.
انغام حفلات #فبراير_الكويت_2020#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/CNwPfCDEI5— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) February 20, 2020
أنغام
أنغام
أنغام
أنغام
أنغام
أنغام
أنغام
أنغام