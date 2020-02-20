روسيا تدعو تركيا لتجنب أى تصريحات شديدة اللهجة حول إدلب السورية

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، تركيا لتجنب أى تصريحات شديدة اللهجة حول إدلب السورية، وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية ": إنه على أنقرة تجنب أي تصريحات شديدة اللهجة حول إدلب، وتفعيل الاتصال عبر الخبراء".وعلقت "زاخاروفا" على توجيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطالب إلى دمشق بسحب قواتها إلى مواقع سابقة لبدء هجومها في إدلب، قائلة: "فيما يخص هذه التصريحات.. فثمة دول عدة تحسب أن بإمكانها الإدلاء بها، مع إنه من وجهة نظرنا ينبغى فى مثل هذه الظروف، تفعيل قنوات الخبراء قبل كل شىء، فلهذه القنوات إمكانات هائلة".وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أفاد في وقت سابق اليوم، بقصف القوات التركية مواقع تابعة للجيش السوري في محيط بلدة النيرب الواقعة جنوب شرق محافظة إدلب بشمال البلاد، مشيرًا إلى سيطرة القوات التركية والفصائل المسلحة السورية على مناطق واسعة في بلدة النيرب السورية.فيما تمكنت قوات الجيش السوري، من تدمير عدة عربات للجيش التركى أثناء محاولتها التقدم في اتجاه محافظة إدلب الواقعة شمال البلاد.