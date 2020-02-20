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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف: مصر استعادت ريادتها الدينية فى عهد السيسى

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:40 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر استعادت ريادتها الدينية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأصبحت محط أنظار العالم في الخطاب الوسطي المستنير، وصارت تجربة الأوقاف المصرية في تجديد الخطاب الديني مثالًا يُحتذى به.

وأضاف وزير الأوقاف، في بيان اليوم الخميس، عقب عودته من جنيف ومشاركته في عدد من الفعاليات الدولية بمقر الأمم المتحدة والبرلمان الدولي، إن الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، وصف مصر بأنها مدرسة في التجديد، وأخذت مؤلفاتها المترجمة تشق طريقها بقوة إلى مختلف المراكز والمؤسسات الدينية بالعديد من دول العالم، كما تشهد مؤتمراتها الدولية ومسابقاتها العالمية مشاركة دولية غير مسبوقة.

وأشار إلى أن أكاديمية الأوقاف المصرية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين أضحت نموذجًا متميزًا في مجالها، كما أصبحت تجربة واعظات الأوقاف حديث كثير من المؤسسات الدينية في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى حركة التأليف والترجمة والنشر وإعداد وتأهيل الأئمة والواعظات.

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