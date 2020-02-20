تسجيل أول حالتي وفاة بـ«كورونا» على متن «السفينة الموبوءة»

أعلنت السلطات الصحية باليابان، اليوم الخميس، وفاة أول حالتين مصابتين بفيروس كورونا من ركاب السفينة «دايموند برنسيس»، وذلك بحسب هيئة الإذاعة اليابانية.وفي وقت سابق، بدأت السلطات اليابانية في السماح ركاب السفينة بالمغادرة، وذلك بعد أن خضعت للحجر الصحي منذ وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من فبراير.وأكدت وكالة فرانس برس أنّ هؤلاء الركّاب، الذين تم السماح لهم، أثبتت الفحوصات الطبية عدم إصابتهم بالفيروس، ولم تظهر عليهم أيّة عوارض مرضية.