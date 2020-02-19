اقتصادي: بيلاروسيا واحدة من الدول الهامة لمصر

قال عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن بيلاروسيا واحدة من الدول الهامة لمصر اقتصاديًا، وهناك مجالات كثيرة للتعاون معها وتبادل الخبرات حيث إنها تمتلك خبرات تكنولوجية كبيرة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تاريخ سياسي واقتصادي متشابه بين مصر وبيلاروسيا، مشيرًا إلى أن مصر تحاول الاتجاه نحو اقتصاديات السوق الحرة في كثير من المجالات والاعتماد على القطاع الخاص.وتابع أن التعاون الزراعي واحد من أهم المجالات بين الدولتين، لافتًا إلى قوة مؤسسات القطاع العام ببيلاروسيا.