14 أبريل.. كل ما يخص تقنيات البناء تحت منصة واحدة بمركز دبي

يستعد مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض لإستقبال فعاليات معرض خدمة استشارات صناعة البناء الدولية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 2020، في الفترة من 14 - 15 أبريل.وتعتبر الإمارات الدولة الأكثر جاذبية في سوق تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، وفي هذا السياق فإن وجود رابطة مهنية عالمية كجمعية خدمة استشارات صناعة البناء الدولية يُعدُ أمرًا في غاية الأهمية، بينما تُعد فعاليات مؤتمر ومعرض خدمة استشارات صناعة البناء الدولية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ضرورة لجميع العاملين في مجال تقنية الاتصالات والمعلومات والراغبين في العمل به.كما يقوم المعرض على فرضية بسيطة هي تحقيق الاستفادة من هذا النموّ، وأنه يتعين على الأفراد والمنظّمات البقاء في طليعة التقنيات المتغيّرة وآثارها، فعلى سبيل المثال فإن زيادة تبنّي تقنية الحوسبة السحابية والأمن الإلكتروني تخلق فرصًا كبيرة كتلك التي تخلقها الابتكارات التقنية في مجال تقنية معلومات الرعاية الصحية وشبكات الأجهزة النقالة وإدارة البيانات.ويُوفّر هذا الحدث المهم مصدرًا رئيسيًا للمعلومات والتعليم وتقييم المعرفة لمجتمع تقنية الاتصالات والمعلومات دائم التطور، إذ يحتوي على مجموعة متكاملة من الندوات والدورات وفعاليات التواصل والعروض التقديمية والتوضيحية.