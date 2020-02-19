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أيمن بهجت قمر يعلق على قرار منع مطربى المهرجانات من الغناء

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:00 م
أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر
سناء إسماعيل
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علق الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء بمجموعة تغريدات عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".

وقال بهجت قمر: "يعني يطلع قرار بكرة بمنع الأغاني الهاوس والمقسوم مثلا! دور النقابة تقبل الصوت اللي يصلح للغناء أو ترفض غير الصالح أما الكلمات المسفه فده دور الرقابة لازم تفعل العقوبات ويقوموا بتغليظها للي يخالف القانون ويغني أغان غير مجازة رقابيا حتى لو في كافيتيريا مش بس على اليوتيوب".

وأضاف: "ما تقولش لازم كلنا نتصدى لوقف المهرجانات، قول لازم كلنا نتصدى لأي حد بيغني كلمات غير مجازة رقابيًا".

وتابع: "خليكوا فاكرين إن في الوقت اللي هاني شاكر صرح فيه إنه هيمنع المهرجان، عمرو دياب رد وقال أنا هعمل مهرجان مهرجان يعني 2 مهرجان".

وكان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء أو إعطاء تصريح لهم.

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